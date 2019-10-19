Общество

Взгляд-инфоВзгляд-инфоМинтруда напомнило саратовцам о трех выходных

Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области напоминает жителям региона о трех днях отдыха в начале ноября. 4 ноября в России отмечается День народного единства.
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Три дня выходных на День народного единства. Магнитогорцы отметят праздник флешмобом

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«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
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