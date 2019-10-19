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Взгляд-инфоМинтруда напомнило саратовцам о трех выходных
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области напоминает жителям региона о трех днях отдыха в начале ноября. 4 ноября в России отмечается День народного единства.
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Три дня выходных на День народного единства. Магнитогорцы отметят праздник флешмобом
Магнитогорский рабочий26 октября в 07:25
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
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