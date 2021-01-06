Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что заявления на повышенную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно будут приниматься с 1 апреля. При этом чиновник подчеркнул, что расчет будет вестись с 1 января текущего года.

Антон Котяков российский политик Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такая ежемесячная выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Якутия 24