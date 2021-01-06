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ПроТуймазы
ПроТуймазы

Минтруда уточнило сроки приема заявлений на повышенные выплаты на детей до семи лет

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что заявления на повышенную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно будут приниматься с 1 апреля. При этом чиновник подчеркнул, что расчет будет вестись с 1 января текущего года.В источнике
ПРАЙМ
АиФ Томск
ПроТуймазы
URA.Ru
iReactor
LentaChel.ru
Онлайн Тамбов.ру
Башинформ
Ридус
Якутия 24
ФедералПресс
Pravda.Ru
ZAB.RU
Газета.Ru
Om1.ru
Рамблер
Антон Котяковроссийский политик
Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такая ежемесячная выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка.Якутия 24
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