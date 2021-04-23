Минвостокразвития, Росатом и Сахалин подписали соглашение по созданию водородного кластера
Соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию водородного кластера подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Сахалинской области и госкорпорация "Росатом" на Днях открытых дверей Сахалинской области, которые проходят в Москве 22 и 23 апреля.В источнике
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«Росатом» и «ТМХ» создают СП для развития транспорта на водородном топливе
Энергетика и промышленность России06:40
Сахалинское правительство и «Росатом» подписали соглашение о развитии водородного кластера
РИА Сахалин-Курилы06:22