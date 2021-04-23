Соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию водородного кластера подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Сахалинской области и госкорпорация "Росатом" на Днях открытых дверей Сахалинской области, которые проходят в Москве 22 и 23 апреля.

Видео Фото Интересное видео НТВ OilCapital.ru Мой Брянск СургутИнформТВ Дождь РЕН ТВ РБК Известия Дума ТВ Дума ТВ Дождь Дума ТВ Дума ТВ РЕН ТВ Дума ТВ Москва 24