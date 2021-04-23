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Минвостокразвития, Росатом и Сахалин подписали соглашение по созданию водородного кластера

Соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию водородного кластера подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Сахалинской области и госкорпорация "Росатом" на Днях открытых дверей Сахалинской области, которые проходят в Москве 22 и 23 апреля.В источнике

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Росатом намерен создать водородный кластер на Сахалине

ИА Красная Весна07:46

Сахалин затянуло в водород

Коммерсантъвчера в 14:25

Сахалинское правительство и «Росатом» подписали соглашение о развитии водородного кластера

РИА Сахалин-Курилы06:22

ПСО и «Росатом» опровергли информацию о размещении мобильных АЭС на Сахалине

Сахалин.Инфо04:58

«Росатом» и «ТМХ» создают СП для развития транспорта на водородном топливе

Энергетика и промышленность России06:40

Росатом изучает производство водорода на Сахалине

Нефтегазовая вертикальвчера в 10:20

Росатом, Air Liquide и Правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области низкоуглеродного водорода

ADVIS.ruвчера в 06:48
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Ракету для запуска модуля орбитальной станции КНР отправили на стартовую площадку

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн 5B" (CZ-5B) для запуска главного модуля китайской орбитальной станции в пятницу была отправлена на стартовую площадку космодрома Вэньчан, расположенного на северо-восточном побережье острова Хайнань.
ТАСС23:23

Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве

Сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду".
РИА Новости10:49

В Кисловодске задержан директор санатория, подозреваемый в присвоении 2 млн руб

Как установили следователи, в 2020 году работники центра медицинской реабилитации «Луч» Министерства здравоохранения и социального развития РФ во главе с директором учреждения Владимиром Шекемовым получили от 37 посетителей деньги за санаторные услуги на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Это Кавказ11:13