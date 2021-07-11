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Минвостокразвития: нехватку красной икры на Дальнем Востоке устранят к осени

Эксперты отмечают, что только лососевые за последний год подорожали на треть, и ждут осенью роста цен на красную икру на 30% год к году.В источнике

С чего всё началось

Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал, когда разрешится ситуация с нехваткой красной икры

Дешевле стоит только икра прошлогоднего улова. Деликатес только появляется в торговых точках, так как путина только началась. В Приморье красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до девяти тысяч рублей.
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