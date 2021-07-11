Минвостокразвития: нехватку красной икры на Дальнем Востоке устранят к осени
Эксперты отмечают, что только лососевые за последний год подорожали на треть, и ждут осенью роста цен на красную икру на 30% год к году.В источнике
С чего всё началось
Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал, когда разрешится ситуация с нехваткой красной икры
Дешевле стоит только икра прошлогоднего улова. Деликатес только появляется в торговых точках, так как путина только началась. В Приморье красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до девяти тысяч рублей.
РИА Новости02:12