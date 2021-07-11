Эксперты отмечают, что только лососевые за последний год подорожали на треть, и ждут осенью роста цен на красную икру на 30% год к году.

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С чего всё началось Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал, когда разрешится ситуация с нехваткой красной икры Дешевле стоит только икра прошлогоднего улова. Деликатес только появляется в торговых точках, так как путина только началась. В Приморье красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до девяти тысяч рублей. РИА Новости 02:12