Недвижимость
Деловое.ТВМинвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Условия направлены на внутриведомственное согласование.
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Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%
Московский Комсомолецвчера в 01:43
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Политика
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала
44-летняя голливудская актриса снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro.
RuNews24.ru 07:43
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Политика
Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене
В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 05:22
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы
В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 на Украине есть погибшие
Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту города Львова на Украине.
RT на русском 02:33
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Финансы
Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года
Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 02:33
Общество
Московское метро отсудило ₽55 тыс. у организаторов акции 27 июля
Коптевский суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к Алексею Навальному и другим организаторам несогласованной протестной акции 27 июля на сумму порядка 55 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 07:46
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Финансы
ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки
Центробанк (ЦБ) допускает еще одно снижение ключевой ставки, заявила зампред банковского регулятора Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.
РБК 07:49
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Музыка
В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка
2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
Discover24 04:44
Политика
Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах
Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.
ТВ Центр 05:09
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Президент России Владимир Путин проведет совещание в порту Тамань
Кубанские новости 06:51
Политика
Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов
Владимир Путин поручил временно разместить Государственную Думу по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где сейчас находится Дом союзов.
РИА Новости вчера в 16:19
Энергетика
Крупное месторождение газа обнаружено на северо-западе Китая
Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае.
ТАСС вчера в 21:56
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий.
Российская газета 04:04
Культура
В Москве прошла премия ТЭФИ-2019
В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио вчера в 00:06