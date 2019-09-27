Недвижимость

Деловое.ТВДеловое.ТВМинвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%

Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Условия направлены на внутриведомственное согласование.
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Ипотека под 2% в Бурятии заработает не раньше декабря

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Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене

В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
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Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
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Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы

В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
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При аварийной посадке Ан-12 на Украине есть погибшие

Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту города Львова на Украине.
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Общество

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Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
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Финансы

Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

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Коптевский суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к Алексею Навальному и другим организаторам несогласованной протестной акции 27 июля на сумму порядка 55 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Финансы

ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки

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Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
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Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя

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В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка

2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
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Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах

Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.
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Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Политика

Президент России Владимир Путин проведет совещание в порту Тамань

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Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов

Владимир Путин поручил временно разместить Государственную Думу по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где сейчас находится Дом союзов.
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В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу

Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий.
Российская газета 04:04
Культура

В Москве прошла премия ТЭФИ-2019

В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио вчера в 00:06
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