Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Условия направлены на внутриведомственное согласование.

Политика Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Авто Subaru Impreza обновился и стал технологичнее Subaru презентовал обновленный Impreza. Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в США.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Зеленский отреагировал на протесты против «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста жителей страны против «формулы Штайнмайера».

Здоровье Смертельную болезнь сына британка определила по фото Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.

Кино В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2» Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".

Экономика Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.

Единоборства Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Транспорт В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.

Шоу-бизнес Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.

Здоровье В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике» Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.