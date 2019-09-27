Недвижимость

Деловое.ТВДеловое.ТВМинвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%

Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Условия направлены на внутриведомственное согласование.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Около 300 молодых семей на Дальнем Востоке смогут воспользоваться льготной ипотекой

Общественное телевидение России07:14

Не все так просто: подводные камни ипотеки под 2% в ДФО

VIPerson.ruвчера в 01:02

Ипотека под 2% в Бурятии заработает не раньше декабря

Байкал-Daily03:09

Забайкальцам рассказали о «Дальневосточной ипотеке» под 2%

REGNUMвчера в 23:59

Правительство установило правила для получения ипотеки под 2%

Вести.Ruвчера в 06:20

Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%

Московский Комсомолецвчера в 01:43

Льготной ипотекой на Дальнем Востоке планируют воспользоваться 300 тыс. молодых семей

ТАСС05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Политика

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Авто

Subaru Impreza обновился и стал технологичнее

Subaru презентовал обновленный Impreza. Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в США.
Quto.ru 03:46
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

BFM.ru 02:45
Происшествия

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

РИА Новости 07:19
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем вчера в 15:40
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Политика

Зеленский отреагировал на протесты против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста жителей страны против «формулы Штайнмайера».
Росбалт вчера в 14:55
Здоровье

Смертельную болезнь сына британка определила по фото

Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Космос

Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике

РЕН ТВ вчера в 21:21
Происшествия

В Кузбассе женщина похитила младенца прямо из роддома

Кузбасс вчера в 05:41
Происшествия

Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице

Известия 05:04
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

RT на русском вчера в 06:53
Экономика

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Общество

Магазин Team Putin откроют вместо бутика Christian Louboutin в Москве

Ведомости 02:38
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Здоровье

В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике»

Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.
Четвертая Власть 06:17
Политика

Лукашенко пообещал Зеленскому дружбу и поддержку

Daily Storm 07:43
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском вчера в 13:37
Политика

Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене

В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное