Недвижимость
Деловое.ТВМинвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Условия направлены на внутриведомственное согласование.
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Около 300 молодых семей на Дальнем Востоке смогут воспользоваться льготной ипотекой
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