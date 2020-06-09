Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики

Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минвостокразвития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.
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Минприроды не отдает управление новыми проектами структуре ВЭБа

Коммерсантъ14:46

Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики с 2021 года

ПРАЙМ03:56

Минвостокразвития доработало законопроект об освоении шельфа без создания «Росшельфа»

Интерфакс05:51

Минвостокразвития призвало допустить частные компании к шельфу Арктики

News.ru04:49

Минвостокразвития предлагает допустить к шельфу Арктики частные и иностранные компании

ТАСС04:32

Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики

Российская газета05:55

ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

РИА Новости03:53
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов официально задержан

Комсомольская правда 11:41
1
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
74
Происшествия

Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова

RT на русском 08:52
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
883
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
9
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
6
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Экономика

Эксперты подготовили стратегию вывода России из кризиса после пандемии

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили схему, которая может вывести Россию из кризиса после пандемии.
Телеканал 360° 09:18
2
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Политика

Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
1,6K
Путешествия

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
142
Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
179
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
23
Наука

Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки

Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.
Shraibikus News 14:23
Общество

Град в Петербурге повредил три автомобиля

Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.
РБК 15:02
Происшествия

В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола

В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола.
Аргументы недели 11:07
3
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
31
Общество

ВОЗ: бессимптомные носители COVID-19 заражают других людей очень редко

Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко, заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове во время брифинга.
BFM.ru 08:38
1
Происшествия

Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
23
Технологии

Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam

Evo-rus.com 13:22
1
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 июня в 04:55
33
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Российская газета 09:02
234
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
10
Общество

По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле

Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
Evo-rus.com 11:50
Общество

«Социальный мониторинг» продолжит работать после отмены пропусков в Москве

Приложение «Социальный мониторинг» для контроля заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжит работать и после отмены цифровых пропусков в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 15:03
1
Армия и оружие

В США во время испытаний реактивная ракета «отпала» и уничтожилась

РЕН ТВ 09:09
5
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
425
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
2,7K
Здоровье

В Подмосковье сохранят около 4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

Порядка 4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом сохранят в больницах Московской области после перепрофилирования стационаров, об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
ТАСС 13:40
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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