с чего всё началось

Цель законопроекта — «повышение эффективности освоения участков недр» на шельфах Арктики и Дальнего Востока, говорится в пояснительной записке. Согласно документу, госкорпорация будет представлять интересы России в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе.

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Энергетика «Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

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