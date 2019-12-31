Общество
РБКМинвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Цель законопроекта — «повышение эффективности освоения участков недр» на шельфах Арктики и Дальнего Востока, говорится в пояснительной записке. Согласно документу, госкорпорация будет представлять интересы России в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе.
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«Проект… предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях», — указано в документе, представленном на сайте нормативных актов.Daily Storm09:45
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