с чего всё началось

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами и разовых платежей. Законопроект также предлагает допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».

Политика Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Политика В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Экономика С первого января в России исчезнут контактные зоопарки 1 января 2020 года в России вступают в силу новые поправки в законе о животных. Памятка опубликована на сайте Госдумы, пишет Сибдепо.