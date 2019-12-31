с чего всё началось

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами и разовых платежей. Законопроект также предлагает допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».

Политика Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.

Хоккей Сборная Канады извинилась перед россиянами за поступок капитана на МЧМ Сборная Канады извинилась перед командой России за поведение своего капитана Барретта Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России после матча молодежного чемпионата мира.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

Экономика В Петербурге новых компаний становится меньше Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.

Происшествия В Нью-Йорке произошло нападение на синагогу Вооруженный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Монси округа Рокланд. Произошло это в субботу вечером.

Политика Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

Культура Сергей Соседов раскритиковал концерты Аллы Пугачевой Музыкальный эксперт, который неоднократно критиковал ветеранов отечественного шоу-бизнеса за то, что они продолжают выступать, в студии программы «Звезды сошлись» заявил, что возвращение на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость.