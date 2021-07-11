Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах, как отметил министр, основная доля населения живет в малых селах, со стороны Китая и Монголии нет больших населенных пунктов, низкая плотность населения.В источнике

С чего всё началось

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
ТАССвчера в 04:19

Подробнее о событии

Забайкалье стало одной из четырёх экономических провинций ДФО

Забайкальский рабочийвчера в 07:10

Дальний Восток экономически разделили на четыре региона

ФАНвчера в 09:13

Дальний Восток поделен на экономические провинции — Минвостокразвитие РФ

ИА Красная Веснавчера в 07:59

Дальний Восток разделили на четыре провинции. Министр тут же объяснился

Царьградвчера в 09:50

Забайкалье и Бурятия вошли в Забайкальскую провинцию в составе ДФО

Чита.Рувчера в 05:02

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

ТАССвчера в 04:19

«Здоровое Забайкалье»: промежуточный итог реализации программы

ГТРК Читавчера в 20:59
Интересное

Глава Nord Stream 2 AG счел, что санкции США нарушили интересы Украины

Введение в декабре 2019 года санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода "Северный поток 2", которое приостановило стройку, нарушило пакетную договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину, заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.
Интерфаксвчера в 15:31