Коронавирусом в Сахалинской области за сутки заболели 87 человек

По данным на сегодня, 10 июля: 1 275 человек проходят лечение, из них 722 в стационаре 80 умершие количество свободных коек 101 87 человек заболели за сутки привито 1 108 человек, всего 125 588 коллективный иммунитет составляет 41,7% запас вакцины 18 905 доз Иммунитет среди переболевших за последние 6 месяцев имеют около 30 000 человек.