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Общество

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию.
ТАСС
В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край.
ТАСС
К Приграничной провинции ведомство отнесло Еврейскую автономную область, Амурскую область, Хабаровский край и Приморье - регионы, на которые сильно влияют экономики Китая, Японии и Корейского полуострова.
ТАСС
К Северной провинции Минвостокразвития РФ отнесло Якутию, Магадан и Чукотку.
ТАСС

С чего всё началось

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
ТАССвчера в 04:19

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Дальний Восток разделили на четыре провинции. Министр тут же объяснился

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Дальний Восток экономически разделили на четыре региона

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Забайкалье и Бурятия вошли в Забайкальскую провинцию в составе ДФО

Чита.Рувчера в 05:02

Забайкалье стало одной из четырёх экономических провинций ДФО

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Дальний Восток поделен на экономические провинции — Минвостокразвитие РФ

ИА Красная Веснавчера в 07:59

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

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