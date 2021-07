Состояние певицы МакSим улучшилось впервые за три недели

View this post on Instagram A post shared by Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) Но сегодня, 10 июля, официальный представитель Марины Маргарита Соколова сообщила, что впервые за последние три недели можно говорить об улучшении состояния Максимовой.