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Экономика

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах, как отметил министр, основная доля населения живет в малых селах, со стороны Китая и Монголии нет больших населенных пунктов, низкая плотность населения.В источнике

С чего всё началось

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
ТАССвчера в 04:19

Подробнее о событии

Забайкалье стало одной из четырёх экономических провинций ДФО

Забайкальский рабочийвчера в 07:10

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ФАНвчера в 09:13

Дальний Восток поделен на экономические провинции — Минвостокразвитие РФ

ИА Красная Веснавчера в 07:59

Дальний Восток разделили на четыре провинции. Министр тут же объяснился

Царьградвчера в 09:50

Забайкалье и Бурятию объединили в экономическую провинцию

Московский Комсомолец Читавчера в 05:56

Забайкалье и Бурятия вошли в Забайкальскую провинцию в составе ДФО

Чита.Рувчера в 05:02

Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

ТАССвчера в 04:19
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