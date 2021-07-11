Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории
В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах, как отметил министр, основная доля населения живет в малых селах, со стороны Китая и Монголии нет больших населенных пунктов, низкая плотность населения.В источнике
С чего всё началось
Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
ТАССвчера в 04:19
Дальний Восток поделен на экономические провинции — Минвостокразвитие РФ
ИА Красная Веснавчера в 07:59