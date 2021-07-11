Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

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С чего всё началось Минвостокразвития разделило Дальний Восток на четыре экономические территории В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах, как отметил министр, основная доля населения живет в малых селах, со стороны Китая и Монголии нет больших населенных пунктов, низкая плотность населения. ТАСС 04:19