Минюст Германии подтвердил получение от России запроса по Навальному
Немецкая сторона сообщила о получении запроса о правовой помощи в ситуации с Навальным, пишет Welt am Sonntag. Представитель Минюста ФРГ ответил на вопрос журналистов немецкого издания: Россия направила запрос по блогеру Алексею Навальному.В источнике
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Минюст Германии подтвердил получение запроса из России по делу Навального
Комсомольская правда30 августа в 06:15
Берлин получил запрос Москвы о правовой помощи по факту госпитализации Навального
Коммерсантъ30 августа в 06:20
Welt: в Минюсте Германии подтвердили получение запроса из России по делу Навального
ТАСС30 августа в 05:42
Минюст ФРГ получил запрос Генпрокуратуры РФ по делу об отравлении Навального
Новая газета30 августа в 05:53