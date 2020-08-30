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Минюст Германии подтвердил получение от России запроса по Навальному

Немецкая сторона сообщила о получении запроса о правовой помощи в ситуации с Навальным, пишет Welt am Sonntag. Представитель Минюста ФРГ ответил на вопрос журналистов немецкого издания: Россия направила запрос по блогеру Алексею Навальному.В источнике
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Комсомольская правда

Минюст Германии подтвердил получение запроса из России по делу Навального

Комсомольская правда30 августа в 06:15
Коммерсантъ

Берлин получил запрос Москвы о правовой помощи по факту госпитализации Навального

Коммерсантъ30 августа в 06:20
URA.Ru

Власти Германии получили запрос от РФ по делу Навального

URA.Ru30 августа в 05:49
ТАСС

Welt: в Минюсте Германии подтвердили получение запроса из России по делу Навального

ТАСС30 августа в 05:42
Новая газета

Минюст ФРГ получил запрос Генпрокуратуры РФ по делу об отравлении Навального

Новая газета30 августа в 05:53
Вести.Ru

Германия получила российский запрос по Навальному

Вести.Ru30 августа в 05:06
РИА Новости

Минюст Германии получил от России запрос по делу Навального

РИА Новости30 августа в 05:02

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Известия01:55
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Согласно документу, который еще находится в процессе доработки, в этом году убыль населения в стране составит 159 тыс. человек – это худший показатель за последние 14 лет, однако в 2006-м цифры были значительно больше: минус 373,9 тыс. человек.
Газета.Ru09:04
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Пензенский рыбак удочкой задел ЛЭП и получил смертельный удар током

Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Пензы, который во время рыбалки на пруду удочкой задел линию электропередачи и получил смертельный удар током, сообщило областное управление СК РФ.
РИА Новости13:52
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В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды.
RT на русском09:54
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