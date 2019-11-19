Россия ответила ЕСПЧ на запрос о домашнем насилии Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».

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ЕСПЧ интересовался, признают ли российские власти серьезность вопроса о домашнем насилии и дискриминации женщин, пишет «Коммерсантъ». В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены».

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