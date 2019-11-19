Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыМинюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия

ЕСПЧ интересовался, признают ли российские власти серьезность вопроса о домашнем насилии и дискриминации женщин, пишет «Коммерсантъ». В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены».
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с чего всё началось

Правительство защищает мужчин от женщин

Россия ответила ЕСПЧ на запрос о домашнем насилии Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».
Коммерсантъвчера в 17:03

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Правительство защищает мужчин от женщин

Коммерсантъвчера в 17:03

Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России

Lenta.ru08:50

Власти России считают, что масштабы домашнего насилия в стране «достаточно преувеличены»

Znak.comвчера в 21:09

В Минюсте назвали «вырванными из контекста» фразы о ситуации с домашним насилием в России

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Минюст обвинил СМИ в искажении позиции по проблеме домашнего насилия в России

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Эхо Москвы06:00

Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию

РИА Новости08:47
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