Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось
«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — сообщил
 Минюст на своем сайте.
РБК11:45

Подробнее о событии

Глава Минюста предложил провести повторное обсуждение проекта нового КоАП

Российская газета04:12

Минюст опубликовал для общественного обсуждения новый вариант проекта КоАП

ТАСС11:54

Минюст исключил из КоАП кратное увеличение штрафов за превышение скорости

РИА Новости12:32

Минюст предложил вынести на повторное обсуждение новый КоАП

Известия04:34

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

РБК12:11

Глава Минюста предложил снова вынести на общественное обсуждение поправки в КоАП

Интерфакс04:05

Минюст решил повторно обсудить поправки к КоАП

Взгляд.ру03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Общество

Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
33
Игры

Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня

Cyber.sports.ru 11:05
35
Общество

Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24
37
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВВС США пролетели над Черным морем

Сообщается, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые в ходе полета над акваторией Черного моря сопровождались украинскими истребителями МиГ-29 и Су-27.
Военное дело 10:01
3
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
1,3K
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
182
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре с грозой и градом в Подмосковье

Коммерсантъ 14:42
2
Здоровье

Врач дал советы, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

С открытием фитнес-клубов, кинотеатров, салонов красоты и прочих заведений общественного пользования следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, предупредил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Наша версия 04:18
68
Происшествия

Генсек ООН шокирован убийством афроамериканца Флойда в Миннесоте

Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован убийством афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота 25 мая.
RT на русском 16:44
Кино

Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Росомахи

Культуромания 13:17
5
Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 27 мая в 17:30
14
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,8K
Здоровье

Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику

По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
Уральский меридиан 05:47
68
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
56
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
890
Политика

США введут санкции против Китая из-за Гонконга

Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
29
Экономика

Украина 5 июня ожидает получения нового транша МВФ на $1,9 млрд

Украина ожидает, что первый транш в размере $1,9 млрд из новой кредитной программы МВФ 5 июня поступит в распоряжение страны.
ТАСС 15:37
3
Кино

Кристофер Нолан нарушил свою традицию перед съемками «Довода»

ГЛАС.RU 07:52
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
1,1K
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3,2K
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
63
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
2
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
4
Происшествия

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело

Российская газета 16:10
25
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
26
Политика

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
1,9K
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
578
Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Известия 10:22
68
Политика

В Германии призвали США не выходить из Договора по открытому небу

Парламентские группы Германии направили письмо в Конгресс США с призывом не выходить из Договора по открытому небу.
Московский Комсомолец 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное