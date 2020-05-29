с чего всё началось

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,5K

Единоборства Пётр Ян подерётся за пояс чемпиона UFC Сехудо завершил карьеру, так что сейчас мы работаем над поединком Петра Яна и Жозе Альдо за вакантный пояс. 3

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,2K

Футбол «Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы «Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне. 2

Экономика Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. 1K

Политика Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC. 27

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,2K

Общество Сочи и Москва оказались внизу в рейтинге восстановления городов В рейтинге приняли участие 60 городов, средний уровень восстановления по ним составил 66%, Москве и Сочи по версии 2ГИС восстановили свою активность на 42%, они заняли последние места в списке. 30

Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 51

Общество В Норвегии заявили о бесполезности карантина Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг. 30

Политика Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.

Здоровье Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса. 69

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 2

Музыка Леди Гага выпустила новый альбом Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны. 2

Игры Borderlands: The Handsome Collection бесплатно в Epic Games Store В Epic Games store дарят Borderlands: The Handsome Collection, которая состоит из двух высоко оцененных шутеров Borderlands 2 и Borderlands: The Pre –Sequel! со всеми дополнениями. 29

Общество В Москве у управления МВД второй день подряд продолжились задержания На пикетах у здания управления МВД по Москве уже вторые сутки проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и активиста Ильи Азара. 582

Экономика BCG привела три сценария роста безработицы в России Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства. 312

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K

Игры Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий Все игры, которые входят в серию The Witcher учитывали в объёмах продаж и в результате оказалось, что продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий. 1