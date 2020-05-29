Общество
КоммерсантъМинюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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Происшествия
Один человек пострадал после конфликта со стрельбой на западе Москвы
Мужчина пострадал в результате конфликта со стрельбой на западе Москвы, он госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.
Интерфакс 10:25
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Единоборства
Пётр Ян подерётся за пояс чемпиона UFC
Сехудо завершил карьеру, так что сейчас мы работаем над поединком Петра Яна и Жозе Альдо за вакантный пояс.
Life.ru вчера в 08:54
Армия и оружие
За сутки ВСУ 2 раза нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 27 мая в 02:35
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Футбол
«Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы
«Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне.
Metaratings вчера в 01:30
Общество
США накрыла самая мощная волна банкротств с 2009 года
В Соединенных Штатах пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала самую мощную волну банкротств со времен Великой рецессии 2009 года.
Gazeta.SPb 11:32
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Общество
Сделка по продаже газеты «Ведомости» зарегистрирована
О завершении сделки изданию "Медуза" рассказал гендиректор компании "Бизнес News Media" Глеб Прозоров.
Эхо Москвы 12:05
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Сочи и Москва оказались внизу в рейтинге восстановления городов
В рейтинге приняли участие 60 городов, средний уровень восстановления по ним составил 66%, Москве и Сочи по версии 2ГИС восстановили свою активность на 42%, они заняли последние места в списке.
Коммерсантъ Краснодар 08:35
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Общество
В Норвегии заявили о бесполезности карантина
Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер вчера в 07:41
Политика
Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.
РИА Новости 19:49
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Здоровье
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
Уральский меридиан 05:47
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Музыка
Леди Гага выпустила новый альбом
Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru 08:33
Игры
Borderlands: The Handsome Collection бесплатно в Epic Games Store
В Epic Games store дарят Borderlands: The Handsome Collection, которая состоит из двух высоко оцененных шутеров Borderlands 2 и Borderlands: The Pre –Sequel! со всеми дополнениями.
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
Общество
В Москве у управления МВД второй день подряд продолжились задержания
На пикетах у здания управления МВД по Москве уже вторые сутки проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и активиста Ильи Азара.
РБК 10:12
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий
Все игры, которые входят в серию The Witcher учитывали в объёмах продаж и в результате оказалось, что продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий.
Astera 10:28
Политика
Трамп объявил об отмене преференций для Гонконга
Президент США Дональд Трамп объявил, что начнет работу по отмене американских преференций для Гонконга из-за ранее принятого в Китае закона о национальной безопасности, передает CNBC.
Rambler News Service 16:03