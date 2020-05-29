Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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с чего всё началось
«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — сообщил
 Минюст на своем сайте.
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Глава Минюста предложил провести повторное обсуждение проекта нового КоАП

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Общество

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