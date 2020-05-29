с чего всё началось

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.

Общество Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке. 28

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 885

Здоровье Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com. 689

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 32

Политика Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.

Экономика Александр Дрозденко призвал лоббировать производителей Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Касается это не только сельхозпроизводителей, но также поставщиков мягкой мебели и тех, кто работает в других отраслях. 1

Футбол Гол Хаверца принес «Байеру» гостевую победу над «Фрайбургом» В следующем туре Байер на своем поле сыграет против Баварии, а Фрайбург на своем поле встретится с Боруссией из Менхенгладбаха.

Общество В Госдуме предложили ограничить круг получателей детских пособий Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать пособия на ребенка. 4

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 820

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,8K

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 35

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,2K

Происшествия В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 4

Кино Режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия Штат Калифорния, США, 29 мая 2020, 17:16 — REGNUM Известный режиссер, лауреат многочисленных премий Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом последнего десятилетия работу Дэвида Финчера «Социальная сеть». 24