Общество
КоммерсантъМинюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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Общество
Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Здоровье
Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор
Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:19
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 11:30
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру вчера в 09:18
Общество
Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
Evo-rus.com 15:27
Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.
ПРАЙМ 18:31
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Футбол
Судья Лиги чемпионов задержан в борделе с оружием и наркотиками
Арбитр ФИФА из Словении Славко Винчич задержан в ходе полицейской операции в Боснии и Герцеговине, передает 24Slata.
Матч ТВ 13:24
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
РИА Новости 09:15
Политика
МИД Украины сообщил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
В эфире телеканала ATR чиновник сообщил, что власти Украины намерены ликвидировать администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР после установления контроля в Донбассе.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:35
Экономика
Александр Дрозденко призвал лоббировать производителей Ленобласти
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Касается это не только сельхозпроизводителей, но также поставщиков мягкой мебели и тех, кто работает в других отраслях.
ЛОТ вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Футбол
Гол Хаверца принес «Байеру» гостевую победу над «Фрайбургом»
В следующем туре Байер на своем поле сыграет против Баварии, а Фрайбург на своем поле встретится с Боруссией из Менхенгладбаха.
Советский спорт 16:48
Общество
В Госдуме предложили ограничить круг получателей детских пособий
Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать пособия на ребенка.
Rambler News Service 06:06
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Футбол
Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru 10:42
Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Газета.Ru 17:00
Кино
Режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Штат Калифорния, США, 29 мая 2020, 17:16 — REGNUM Известный режиссер, лауреат многочисленных премий Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом последнего десятилетия работу Дэвида Финчера «Социальная сеть».
REGNUM 10:16
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
Футбол
Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
РБК 18:00