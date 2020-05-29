Общество

РБКРБКМинюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новый проект кодекса был представлен ведомством в пятницу вечером.
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с чего всё началось
«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — сообщил
 Минюст на своем сайте.
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Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

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