Общество
РБКМинюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новый проект кодекса был представлен ведомством в пятницу вечером.
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Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
REGNUM 15:45
Политика
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Общество
Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Происшествия
На западе Москвы в магазине произошла перестрелка
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело 08:02
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Российская газета 10:11
Происшествия
Беспорядки в США продолжаются третьи сутки
В американском городе Миннеаполис и окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, не прекращающихся уже три дня.
Ведомости 10:42
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Футбол
Судья Лиги чемпионов задержан в борделе с оружием и наркотиками
Арбитр ФИФА из Словении Славко Винчич задержан в ходе полицейской операции в Боснии и Герцеговине, передает 24Slata.
Матч ТВ 13:24
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Здоровье
Еще 235 заражений коронавирусом выявили в Свердловской области
На 27 мая в Свердловской области у 4 425 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 27 мая в 03:50
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском вчера в 09:12
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Илон Маск протестировал Tesla Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом
Во время поездки Маск предложил Лено прокатиться по тоннелю, вырытому в экспериментальных целях под Лос-Анджелесом.
РБК 06:34
Общество
Пособие по безработице в России повышается
Президентом страны Владимиром Путиным были поддержаны предложения министра труда Антона Котякова о новых мерах поддержки безработных – минимальное пособие увеличат в три раза.
U74.Ru вчера в 00:20
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Общество
В Самарской области режим ограничений продлили до 7 июня
В Самарской области приняли решение продлить режим ограничений, введённых в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, до 7 июня.
RT на русском 15:42
Футбол
Фигу: «Реал» сделал Роналду великим, а Роналду сделал великим «Реал»
«Реал» сделал Роналду великим, но и Роналду сделал великим «Реал».
Sport24.ru 11:22
Единоборства
Россиянин Петр Ян проведет бой с Альдо за титул чемпиона UFC
Московский Комсомолец 27 мая в 21:16