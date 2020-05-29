Общество
КоммерсантъМинюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Политика
В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР
Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик.
ИА Красная Весна 27 мая в 17:51
Общество
Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке
Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ вчера в 03:37
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
Политика
Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
Lenta.ru 12:26
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Футбол
Зобнин рассказал, как он перенес коронавирус
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о своем самочувствии.
Спорт-Экспресс 14:23
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 11:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Взгляд.ру 13:40
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс вчера в 01:45
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево
В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 09:27
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Происшествия
Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье
Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами около подмосковной деревни Дубровки.
ТАСС 10:13
Общество
В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроют парки
Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», если открыть парки сейчас, число новых случаев заражения COVID-19 увеличится в разы.
Петербургский дневник 12:02
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28