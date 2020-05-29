Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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с чего всё началось
«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — сообщил
 Минюст на своем сайте.
РБК11:45

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Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

РБК12:11

Глава Минюста предложил снова вынести на общественное обсуждение поправки в КоАП

Интерфакс04:05

Минюст исключил из КоАП кратное увеличение штрафов за превышение скорости

РИА Новости12:32

Минюст предложил вынести на повторное обсуждение новый КоАП

Известия04:34

Глава Минюста предложил провести повторное обсуждение проекта нового КоАП

Российская газета04:12

Минюст опубликовал для общественного обсуждения новый вариант проекта КоАП

ТАСС11:33

Минюст решил повторно обсудить поправки к КоАП

Взгляд.ру03:43
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
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Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
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Политика

В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР

Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик.
ИА Красная Весна 27 мая в 17:51
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Общество

Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке

Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ вчера в 03:37
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews вчера в 16:22
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Происшествия

Задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда

Вести.Ru 14:00
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
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Политика

Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ

Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
Lenta.ru 12:26
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Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
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Футбол

Зобнин рассказал, как он перенес коронавирус

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о своем самочувствии.
Спорт-Экспресс 14:23
Общество

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
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Общество

Власти японского города Китакюсю объявили о второй волне коронавируса

Live24 05:31
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Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 11:07
Происшествия

В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке

REGNUM 13:00
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина

Российская газета 13:36
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Взгляд.ру 13:40
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Энергетика

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс вчера в 01:45
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
116
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Эхо Москвы 10:01
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево

В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 09:27
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Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза вчера в 09:29
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Происшествия

Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами около подмосковной деревни Дубровки.
ТАСС 10:13
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Общество

В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроют парки

Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», если открыть парки сейчас, число новых случаев заражения COVID-19 увеличится в разы.
Петербургский дневник 12:02
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Авто

Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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