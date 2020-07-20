Экономика

REGNUMREGNUMМинюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ

Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заключении Счётной палаты РФ по итогам проверки исполнения в министерстве бюджета за 2019 год.
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Россия, по данным Счетной палаты, в прошлом году выплатила по решениям ЕСПЧ более миллиарда рублей

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Минюст России израсходовал более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

ТАССвчера в 17:31
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Происшествия

В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147

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Политика

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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Происшествия

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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Происшествия

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Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
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Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Технологии

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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
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МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
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Космос

На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»

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Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
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Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
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Опубликованы снимки смартфона Xiaomi Mi Mix 2020

В Сети появились снимки, демонстрирующие внешний вид смартфона от китайской компании Xiaomi Mi Mix 2020.
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