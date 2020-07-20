Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ
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Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заключении Счётной палаты РФ по итогам проверки исполнения в министерстве бюджета за 2019 год.В источнике
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