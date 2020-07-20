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REGNUM
REGNUM

Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ

Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заключении Счётной палаты РФ по итогам проверки исполнения в министерстве бюджета за 2019 год.В источнике
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Эхо Москвы

Россия, по данным Счетной палаты, в прошлом году выплатила по решениям ЕСПЧ более миллиарда рублей

Эхо Москвы22:06
ТАСС

Минюст России израсходовал более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

ТАСС17:31
Известия

Минюст направил 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

Известия20:24
Коммерсантъ

Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

Коммерсантъ20:39
Телеканал 360°

На выплаты по решениям ЕСПЧ Россия потратила ₽1,1 млрд

Телеканал 360°17:58
Московский Комсомолец

Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

Московский Комсомолец17:40
Взгляд.ру

Минюст потратил свыше 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ

Взгляд.ру21:47
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В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости02:58
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