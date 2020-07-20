Экономика
REGNUMМинюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ
Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заключении Счётной палаты РФ по итогам проверки исполнения в министерстве бюджета за 2019 год.
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Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
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В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала
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В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Evo-rus.com 03:11
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В Ивановской области полицейский и его жена задержаны за покушение на мошенничество
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Ивтелерадио 05:54
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В Черном море начались украинско-американские учения
В Черном море стартовали учения Sea Breeze 2020, в которых принимают участие восемь стран, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
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Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
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Политика
Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
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В Москве резко снизилось количество обращений за пособиями по безработице – почти в 7 раз, до 1,2-1,5 тысячи в день, сообщили в пресс-службе столичной администрации.
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В Польше сообщили о задержании экс-директора «Укравтодора»
По подозрению в коррупции задержан Славомир Новак – бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши и экс-директор украинского предприятия "Укравтодор", сообщила генпрокуратура Польши.
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