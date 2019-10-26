Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

с чего всё началось

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