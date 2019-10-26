Политика
ТАССМинюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
В четверг стало известно, что проверка Дарема, начатая по инициативе министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, приобрела характер уголовного расследования.
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с чего всё началось
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.ТАССвчера в 21:54
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Минюст США выясняет обстоятельства начала уголовного дела против Бутиной
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