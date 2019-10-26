Общество

ТАССТАССМинюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

В четверг стало известно, что проверка Дарема, начатая по инициативе министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, приобрела характер уголовного расследования.
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с чего всё началось

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.
ТАССвчера в 21:54

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В США началось расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
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