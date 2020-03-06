Общество
РБКВласти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — сказано в заявлении.RT на русскомвчера в 17:59
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Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина
Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
Политика
Новый премьер Украины пообещал подачу воды в Крым только для украинцев
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 6 марта, пообещал подавать воду в Крым исключительно для украинцев.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Экономика
Бумаги TCS Group стали лидерами падения на Московской бирже
К полудню было совершено более 5000 сделок с акциями TCS Group на общую сумму более 174 млн руб. Пиковый объем сделок за минуту произошел в 11:10 мск и превысил 11,3 млн руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Общество
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Политика
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Здоровье
Медики развеяли мифы о вреде употребления сала
Медики разрушили миф о том, что употребление сала негативно влияет на здоровье организма, пишут "Актуальные новости".
Игры
В Steam появилась ещё одна экспериментальная функция — новостной центр
Компания Valve рассказала про уже восьмую экспериментальную функцию Лаборатории Steam — новостной центр.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Здоровье
У жительницы Краматорска подозревают коронавирус
Женщина вернулась из Таиланда и заболела. В Краматорске женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Общество
Из-за робота-двойника Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Арнольд Шварценеггер, американский актер и бывший губернатор Калифорнии, рушил судится с российской компанией Promobot.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Биатлон
Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Космос
SpaceX планирует отправить трех туристов на МКС в следующем году
Частные граждане уже летали на МКС, но все они стартовали на российском космическом корабле «Союз».
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.