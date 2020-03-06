с чего всё началось

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Политика МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.

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Общество Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

Экономика Бумаги TCS Group стали лидерами падения на Московской бирже К полудню было совершено более 5000 сделок с акциями TCS Group на общую сумму более 174 млн руб. Пиковый объем сделок за минуту произошел в 11:10 мск и превысил 11,3 млн руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.

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Политика ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента "Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.

Общество «Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.

Политика Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.

Здоровье У жительницы Краматорска подозревают коронавирус Женщина вернулась из Таиланда и заболела. В Краматорске женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу.

Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.