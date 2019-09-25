Политика
РИА НовостиМинюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.
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Криминальный отдел министерства юстиции США изучил стенограмму июльского разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашел в беседе нарушений закона, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление представителя ведомства Керри Кьюпек.РБКвчера в 13:33
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Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
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