Политика
Вечерняя МоскваМинюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа и Зеленского
В США опубликовали стенограмму телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этот разговор послужил поводом для запуска процедуры импичмента главы США.
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с чего всё началось
Криминальный отдел министерства юстиции США изучил стенограмму июльского разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашел в беседе нарушений закона, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление представителя ведомства Керри Кьюпек.РБКвчера в 13:33
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Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
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