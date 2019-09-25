с чего всё началось

В США опубликовали стенограмму телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этот разговор послужил поводом для запуска процедуры импичмента главы США.

Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа и Зеленского

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