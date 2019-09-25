с чего всё началось

Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

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