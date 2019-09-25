с чего всё началось

Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

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