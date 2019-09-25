Политика

RT на русскомRT на русскомМинюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
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Криминальный отдел министерства юстиции США изучил стенограмму июльского разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашел в беседе нарушений закона, пишет
 The Washington Post со ссылкой на заявление представителя ведомства Керри Кьюпек.
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