с чего всё началось

Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.

Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского

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