Общество
РИА НовостиМинюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
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«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — сказано в заявлении.RT на русском17:59
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