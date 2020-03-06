с чего всё началось

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.

Происшествия Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.

Политика Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Космос Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.

Политика Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Политика США положительно оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу Официальный представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами прокомментировал итоги переговоров президентов Турции и России, завершившиеся договоренностью по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».