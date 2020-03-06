Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
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«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — сказано в заявлении
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