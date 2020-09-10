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Вести.Ru
Вести.Ru

Минюст США обвинил россиянина в кибермошенничестве

27-летний гражданин РФ Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба американского министерства юстиции.В источнике
С чего всё началось
27-летнего уроженца Санкт-Петербурга обвинили в совершении преступления с целью использования украденных личных данных американцев для открытия мошеннических счетов в банковских и криптовалютных биржах, говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Известиявчера в 14:44
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Коммерсантъ

Россиянина Лифшица обвинили в США в мошенничестве с целью политического влияния

Коммерсантъвчера в 15:57
Интерфакс

США обвинили в электронном мошенничестве попавшего под санкции россиянина

Интерфаксвчера в 15:35
Газета.Ru

США обвинили россиянина Лившица в сговоре с целью мошенничества

Газета.Ruвчера в 14:42
ТАСС

США предъявили обвинения россиянину в связи со сговором с целью электронного мошенничества

ТАССвчера в 14:47
Известия

Власти США обвинили россиянина по делу об электронном мошенничестве

Известиявчера в 14:44
RT на русском

США обвинили 27-летнего россиянина в сговоре с целью мошенничества

RT на русскомвчера в 15:02
РИА Новости

США обвинили россиянина Лифшица в мошенничестве

РИА Новостивчера в 14:28

Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

Ингаляции гелий-кислородной смесью на фоне развивающейся пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят по эффективности искусственную вентиляцию лёгких, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
RT на русском18:39
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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В Петербурге пес спас школьницу от изнасилования

В Санкт-Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ruвчера в 04:36
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.
РИА Новостивчера в 07:54
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Невнимательный водитель КАМАЗа сбил опору ЛЭП в Биробиджане

10 сентября в 12:15 в районе дома № 40 «А» по ул. Питомник в г. Биробиджане, водитель автомобиля «КАМАЗ 5320» при выгрузки земли, при начале движения не убедился в том, что кузов транспортного груза опущен, в результате чего совершил наезд на кабель ЛЭП, с последующим изломом опоры линии электропередач, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
РИА Биробиджан19:30

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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