Невнимательный водитель КАМАЗа сбил опору ЛЭП в Биробиджане

10 сентября в 12:15 в районе дома № 40 «А» по ул. Питомник в г. Биробиджане, водитель автомобиля «КАМАЗ 5320» при выгрузки земли, при начале движения не убедился в том, что кузов транспортного груза опущен, в результате чего совершил наезд на кабель ЛЭП, с последующим изломом опоры линии электропередач, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.