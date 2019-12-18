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Экономика Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину Три источника РБК, близкие к украинским экспедиторам, рассказали, что Evraz отказано в согласовании заявки из-за того, что 1 декабря был назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину.

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Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 10 копеек — до 62,51 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 69,62 рубля.

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Общество «Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.

Политика ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .

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