Политика

РБКРБКМинюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
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Минюст США обнародует сегодня доклад о ранних этапах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы

Эхо Москвы01:03

Трамп назвал доклад Минюста свидетельством попытки свержения правительства США

ТАСС16:16

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

РИА Новости15:20

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Известия16:12

Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США

Комсомольская правда15:42

Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

РБК17:15

Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

Газета.Ru15:33
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика

Путин назвал полезной работу «нормандского саммита»

По словам главы государства, работа саммита была очень полезной.
iReactor 18:09
Политика

Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования

Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Piter.tv вчера в 07:47
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
РИА Новости 18:31
Политика

В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Дождь 14:03
Политика

Путин уверен, что минские соглашения нельзя переписывать

Российский лидер Владимир Путин уверен, что положения минских соглашений нельзя переписывать.
NewInform 18:32
Политика

Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
РИА Новости 18:21
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Политика

Опубликован текст документа «нормандской встречи»

Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Московский Комсомолец 18:08
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Общество

Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план

Первоисточник публикует гороскоп на 10 декабря. ♈️ Овен Звезды обещают новые знакомства.
Первоисточник Сыктывкар 12:00
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Суть событий 02:10
Здоровье

Минздрав обещает повысить доступность медпомощи для пожилых

Минздрав планирует развивать медицинские службы для россиян старшего возраста.
Доктор Питер 07:12
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Газета.Ru вчера в 12:52
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
RT на русском 18:34
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Шоу-бизнес

Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками

В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Московский Комсомолец 02:21
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Наука

В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно

Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Pravda.Ru 02:36
Общество

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Ведомости 06:23
Общество

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Московский Комсомолец 11:24
Экономика

В России назвали причины неплатежей по кредитам

Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Росбалт 01:59
Происшествия

Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»

По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
Известия 10:28
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
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