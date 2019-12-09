Политика
РБКМинюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
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Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США
Комсомольская правда15:42
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Политика
Путин назвал полезной работу «нормандского саммита»
По словам главы государства, работа саммита была очень полезной.
Политика
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Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
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Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
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Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
Политика
В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»
По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Политика
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Российский лидер Владимир Путин уверен, что положения минских соглашений нельзя переписывать.
Политика
Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
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Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
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Опубликован текст документа «нормандской встречи»
Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Первоисточник публикует гороскоп на 10 декабря. ♈️ Овен Звезды обещают новые знакомства.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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Минздрав обещает повысить доступность медпомощи для пожилых
Минздрав планирует развивать медицинские службы для россиян старшего возраста.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками
В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Наука
В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно
Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Общество
Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО
Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Экономика
В России назвали причины неплатежей по кредитам
Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Происшествия
Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»
По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.