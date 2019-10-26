Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

с чего всё началось

Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной. Об этом сообщил ТАСС её адвокат Роберт Дрисколл.

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