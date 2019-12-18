Экономика
ВедомостиМинюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке
Министерство юстиции США одобрило продажу Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского своих предприятий в Северной Америке. Покупатель – итальянский производитель труб Tenaris. Ожидается, что сделка будет закрыта «в самое ближайшее время», сообщила ТМК сегодня, 18 декабря.
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Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Политика
Меркель выступила против антироссийских санкций США
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Общество
Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ
Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Общество
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
Политика
В Раде захотели сделать из Кубани «украинскую» Кубу
Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
Происшествия
Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование
Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
Общество
Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
В Москве задержали Марию Алехину
Армия и оружие
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Общество
В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём
В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.
Общество
Большинство россиян оказались поклонниками гаджетов
Большинство — 60% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) — россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда.
Фигурное катание
Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Культура
Умер главный художник театра кукол Образцова Сергей Алимов
Дата и место прощания и похорон с народным художником РФ Сергеем Алимовым будут объявлены дополнительно.
Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Общество
Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов
Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.