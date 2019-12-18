Министерство юстиции США одобрило продажу Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского своих предприятий в Северной Америке. Покупатель – итальянский производитель труб Tenaris. Ожидается, что сделка будет закрыта «в самое ближайшее время», сообщила ТМК сегодня, 18 декабря.

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Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

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