Министерство юстиции США одобрило продажу Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского своих предприятий в Северной Америке. Покупатель – итальянский производитель труб Tenaris. Ожидается, что сделка будет закрыта «в самое ближайшее время», сообщила ТМК сегодня, 18 декабря.

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