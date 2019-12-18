Экономика

ВедомостиВедомостиМинюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке

Министерство юстиции США одобрило продажу Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского своих предприятий в Северной Америке. Покупатель – итальянский производитель труб Tenaris. Ожидается, что сделка будет закрыта «в самое ближайшее время», сообщила ТМК сегодня, 18 декабря.
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