Экономика
ВедомостиМинюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке
Министерство юстиции США одобрило продажу Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского своих предприятий в Северной Америке. Покупатель – итальянский производитель труб Tenaris. Ожидается, что сделка будет закрыта «в самое ближайшее время», сообщила ТМК сегодня, 18 декабря.
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Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Политика
В Брюсселе 19 декабря пройдет трехсторонняя встреча по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что 19 декабря в Брюсселе пройдет обсуждение транзита голубого топлива через Украину.
Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Культура
Зрители создали петицию против фильма от Netflix про Иисуса-гея
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Космос
Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк пожаловались на преследования журналистов
Представители Анастасии Заворотнюк в своем Instagram-аккаунте опубликовали фотографии нескольких мужчин, обвиняя их в преследовании и попытке подкупа персонала больницы, в которой, предположительно, находится актриса.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Кино
Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России
Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
Общество
Сотовые операторы предупредили о повышении цен
«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Экономика
Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа
Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Экономика
МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
Футбол
Миодраг Божович: Соболев молодой парень, у него закружилась голова
Соболев начинал сезон, думая только о голах. Когда начались слухи об уходе - у него закружилась голова.
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Общество
В России хотят уволить 25 млн человек
В России предложили уволить 25 млн человек.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.