Общество

Газета.RuГазета.RuМинюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС. По его словам, есть данные о том, что беспорядки были проплачены извне.
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Глава Минюста: Бунт в колонии Ангарска был срежиссирован извне

Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко.
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Константин Анатольевич Чуйченко
Российский государственный деятель. Министр юстиции Российской Федерации с 21 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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