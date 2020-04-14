Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко.

с чего всё началось

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС. По его словам, есть данные о том, что беспорядки были проплачены извне.

Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне

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