Общество

ИзвестияИзвестияМинюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Минюст предлагает изменить систему взыскания долгов с россиян

Эхо Москвы03:03

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

Известия01:55

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10

ФССП и Минюст предложили дать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

Life.ru00:08

«Ъ»: ФССП и Минюст предлагают давать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Коммерсантъвчера в 18:03
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Происшествия

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Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента.
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Происшествия

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По информации 47news, к вечеру 18 сентября 55-летний президент банка "Прайм Финанс" Михаил Табунов впервые в жизни прошел неприятную процедуру в межрайонном изоляторе временного содержания на Захарьевской улице.
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В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов

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Политика

Осипов отправил правительство Забайкалья в отставку

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В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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Роскачество выявило кишечную палочку в йогурте

Роскачество проверило 26 образцов йогуртов и обнаружило в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом - кишечную палочку.
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Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде

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В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

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Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
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Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

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В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»

В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
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Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
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Появление гейдельбергского человека на северо-западе Европы отодвинули на 100 тысяч лет в прошлое

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Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
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К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
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В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны

Механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны случайно попал в общий доступ.
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Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
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