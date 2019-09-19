Общество
ИзвестияМинюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.
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с чего всё началось
Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.Коммерсантъвчера в 18:03
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в день вступления в должность 19 сентября отправил правительство региона в отставку.
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Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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Роскачество проверило 26 образцов йогуртов и обнаружило в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом - кишечную палочку.
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Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с дортмундской «Боруссией» (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поставил лайк в Instagram под репликой с призывом уволить главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
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В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
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Появление гейдельбергского человека на северо-западе Европы отодвинули на 100 тысяч лет в прошлое
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