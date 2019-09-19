Общество

ИзвестияИзвестияМинюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Минюст предлагает изменить систему взыскания долгов с россиян

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Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

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URA.Ruвчера в 20:10

«Ъ»: ФССП и Минюст предлагают давать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

Известия01:55
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