Общество
ИзвестияМинюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.
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с чего всё началось
Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.Коммерсантъвчера в 18:03
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Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира
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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана, который саудовские и американские власти обвиняют в атаках на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные.
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Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.
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Аргументы недели 03:02
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Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 17 сентября в 04:55
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Осипов отправил правительство Забайкалья в отставку
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Московский Комсомолец Чита 02:34
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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
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Названы любимые у россиян места на родине
Следующими в рейтинге стали Санкт-Петербург, который больше других регионов нравится 5,8 процента туристов, и Калининградская область — 4,8 процента.
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Lenta.ru вчера в 05:57
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Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
Украинские силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, а также стрелял в воздух.
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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