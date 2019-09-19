Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.

с чего всё началось

В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

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