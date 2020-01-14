Общество

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Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа не приведет к автоматической отмене приговора бывшему главе компании Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю банка МЕНАТЕП, акционеру ЮКОСа Платону Лебедеву, заявили в пресс-службе Минюста, передает «Интерфакс».
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Решение Европейского суда по второму делу ЮКОСа оказалось неожиданным

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Минюст: Решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа не повлечет автоматической отмены приговора Ходорковскому и Лебедеву

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