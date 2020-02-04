Общество
ВедомостиМинюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось
Новая версия законопроекта, который разрабатывает Минюст при участии ФССП и представителей бизнеса, дает им возможность называть лишь имя и идентификационный код.РБКвчера в 22:00
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