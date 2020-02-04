Общество

ВедомостиВедомостиМинюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Новая версия законопроекта, который разрабатывает Минюст при участии ФССП и представителей бизнеса, дает им возможность называть лишь имя и идентификационный код.
РБКвчера в 22:00

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Коллекторов решили зашифровать

Национальная служба новостей00:23

РБК: Минюст разрешит коллекторам использовать «цифровые» псевдонимы

Коммерсантъ00:20

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Ведомостивчера в 22:34

Коллекторы в России будут работать анонимно

URA.Ruвчера в 23:52

Коллекторам разрешат использовать «цифровой псевдоним»

Право.ру00:13

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

СМИ: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Парламентская газета00:16
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Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

ТАСС Спорт вчера в 05:31
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Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости 02 февраля в 16:32
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
BFM.ru 00:15
Политика

Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
RT на русском вчера в 23:45
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 16:26
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Наука

Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа 02 февраля в 23:25
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 00:21
Происшествия

В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Коммерсантъ вчера в 21:59
Кино

Опубликован тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

iReactor вчера в 23:58
Армия и оружие

Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Lenta.ru вчера в 11:43
Киберспорт

Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой за все времена

ИнфоСМИ вчера в 14:23
Общество

Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

Известия вчера в 20:43
Здоровье

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля

Еще дату называют Всемирный день борьбы против рака. Ежегодное мероприятие с 2005 года организует Международный противораковый союз.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
RT на русском вчера в 23:59
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели вчера в 13:55
Космос

Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите

Вести.Ru вчера в 03:45
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Армия и оружие

Поставки новых танков «Армата» в войска начнутся в 2020 году

Поставки бронетехники на платформе "Армата" разработки "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.
ТАСС вчера в 02:51
Армия и оружие

«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель

Потенциал российского истребителя Су-35 существенно ограничен в сравнении с более передовыми машинами своего класса.
Военное обозрение 02 февраля в 22:21
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус 02 февраля в 18:58
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
РИА Новости вчера в 23:57
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
За рулем Кубань вчера в 10:21
Технологии

Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»

Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.
РИА Новости 00:09
Авто

Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
Rusargument вчера в 01:43
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