Новая версия законопроекта, который разрабатывает Минюст при участии ФССП и представителей бизнеса, дает им возможность называть лишь имя и идентификационный код.

с чего всё началось

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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