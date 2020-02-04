Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России коллекторам предоставят больше прав

Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам. Такой пункт вписан в рабочую версию проекта федерального закона о деятельности коллекторов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
РБКвчера в 22:00

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Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Ведомостивчера в 22:34
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Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

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Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
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Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

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Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили заявил, что никогда не употреблял наркотики.
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Общество

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Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
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Серые тюлени хлопают ластами для привлечения пары

Серые тюлени похлопали ластами для привлечения пары Сообщается, что хлопки тюленя-самца были адресованы самке.
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Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Lenta.ru 01:07
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Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

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Политика

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
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Известия 06:15
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Жительница Ставрополя родила сына и 40 раз проткнула его ножницами

В воскресенье жительница города Ставрополь без посторонней помощи родила в домашних условиях ребенка, которого тут же убила, нанеся ему ножницами многочисленные проникающие ранения.
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела прямой эфир в «Инстаграме».
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Шоу-бизнес

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Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
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Gambit перевела gpK~ в запас — он отказался от буткемпа с командой

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