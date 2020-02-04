Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.

с чего всё началось

Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам. Такой пункт вписан в рабочую версию проекта федерального закона о деятельности коллекторов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В России коллекторам предоставят больше прав

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