Общество
Lenta.ruВ России коллекторам предоставят больше прав
Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам. Такой пункт вписан в рабочую версию проекта федерального закона о деятельности коллекторов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.РБКвчера в 22:00
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