Общество

ВедомостиВедомостиМинюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
РБКвчера в 22:00

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Коллекторы в России будут работать анонимно

URA.Ruвчера в 23:52

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

РИА Новости04:33

РБК: в России коллекторы смогут представляться должникам с помощью цифровых псевдонимов

ТАСС01:42

РБК: Минюст разрешит коллекторам использовать «цифровые» псевдонимы

Коммерсантъ00:20

В «Опоре России» оценили идею повысить анонимность коллекторов

Известия05:40

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Ведомостивчера в 22:34

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

РБКвчера в 22:00
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Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Авто

Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

По мнению специалистов к "масложору" приводят высокое давление масла, превышение интервалов замены, старый воздушный фильтр, плохое масло и неблагоприятные условия.
Деловое.ТВ 02 февраля в 07:53
Спорт

Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России.
РИА Новости 06:35
Политика

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
RT на русском 06:43
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Авто

Toyota выпустила спортивную версию Toyota Camry для РФ

Toyota Camry в исполнении S-Edition доступна с безальтернативным бензиновым ДВС объемом 2,5 литра мощностью 181 л.с. Силовой агрегат сочетается с 6-диапазонным "автоматом".
Новые автомобили 09:24
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Рамблер 07:07
Политика

Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
РИА Новости 09:26
Общество

В Одессе радикалы демонтировали последний барельеф маршала Жукова

Напомним, что в конце октября в Одессе уже демонтировали барельеф маршала Георгия Жукова, который находился на стене здания областного военкомата под адресу улица Канатная, 87.
Евразия Daily 09:25
Спорт

Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии

Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
РИА Новости 03:43
Политика

Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
РИА Новости 06:47
Общество

Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube

Холдинг Alphabet обнародовал данные о доходах YouTube (принадлежит холдингу). Годовой отчет размещен на сайте компании.
Газета.Ru 05:58
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Социальные поправки в Конституцию поддержали 90% опрошенных россиян

ВЦИОМ провёл опрос об отношении россиян к поправкам к Конституции, предложенным президентом РФ Владимиров Путным, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:26
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru 06:39
Здоровье

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
РИА Новости 03:30
Культура

«Первый канал» остался без «Оскара»

Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар».
Коммерсантъ 08:58
Авто

УАЗ начал продавать новую версию «буханки» почти за миллион рублей

В прошлом году УАЗ уже выпустил серию "буханок" в экспедиционном исполнении, а теперь предприятие вернулось к этой теме.
Wroom.ru 06:54
Политика

Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф 04:45
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Футбол

Кокорин оформил дубль за две минуты в первом матче за «Зенит-2»

Евро-футбол.ру вчера в 10:50
Политика

Шойгу вручил маршалу Язову орден «За заслуги перед Отечеством»

Глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.
Российская газета 08:32
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС 07:04
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
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