Общество

ВедомостиВедомостиМинюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

РБК: в России коллекторы смогут представляться должникам с помощью цифровых псевдонимов

ТАСС01:42

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Ведомостивчера в 22:34

СМИ сообщили о возможной работе коллекторов под цифровыми псевдонимами

Известия01:30

РБК: Минюст разрешит коллекторам использовать «цифровые» псевдонимы

Коммерсантъ00:20

Коллекторы в России будут работать анонимно

URA.Ruвчера в 23:52

СМИ: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

РИА Новости01:40

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

РБКвчера в 22:00
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Происшествия

Стала известна судьба тел погибших в Сирии спецназовцев ФСБ

Официально подтверждена гибель одного спецназовца — лейтенанта Всеволода Трофимова из управления «С» ЦСН ФСБ.
Lenta.ru вчера в 17:03
Энергетика

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на три миллиона баррелей в день или на 20% от общего объема потребления, сообщает 3 февраля Bkoomberg.
REGNUM вчера в 02:53
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
РБК вчера в 14:42
Общество

Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

Ранее в Минюсте России сообщили, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.
RT на русском 01:31
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью

Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Московский Комсомолец 01:54
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
ТАСС 00:54
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 07:17
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 12:33
Общество

Директор парка львов «Тайган» Зубков арестован в зале суда

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков арестован на два месяца в зале суда.
Известия вчера в 11:26
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Культура

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Интермонитор.ру 02 февраля в 00:29
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Экономика

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.
Интерфакс вчера в 08:13
Политика

Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций

Комсомольская правда вчера в 13:30
Происшествия

МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.
RT на русском 01:54
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Здоровье

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Политика

Украину обвинили в тайном удержании ополченцев Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в тайном удержании лиц, связанных с конфликтом в Донбассе.
Lenta.ru 02:01
Происшествия

Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Российская газета 01:16
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое

В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее.
РБК вчера в 12:18
Гаджеты

ПК-корпус Antec P82 Flow выполнен в строгом стиле

Компания Antec анонсировала компьютерный корпус P82 Flow, позволяющий создать настольную систему игрового уровня на основе материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX.
3DNews вчера в 05:37
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 20:15
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
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