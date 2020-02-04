Общество
ВедомостиМинюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось
Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.РБКвчера в 22:00
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Происшествия
Стала известна судьба тел погибших в Сирии спецназовцев ФСБ
Официально подтверждена гибель одного спецназовца — лейтенанта Всеволода Трофимова из управления «С» ЦСН ФСБ.
Энергетика
В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%
В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на три миллиона баррелей в день или на 20% от общего объема потребления, сообщает 3 февраля Bkoomberg.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»
«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
Общество
Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП
Ранее в Минюсте России сообщили, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью
Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком
Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Общество
Директор парка львов «Тайган» Зубков арестован в зале суда
Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков арестован на два месяца в зале суда.
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Культура
Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии
В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экономика
Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%
ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.
Политика
Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций
Происшествия
МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Здоровье
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Политика
Украину обвинили в тайном удержании ополченцев Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в тайном удержании лиц, связанных с конфликтом в Донбассе.
Происшествия
Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии
Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое
В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее.
Гаджеты
ПК-корпус Antec P82 Flow выполнен в строгом стиле
Компания Antec анонсировала компьютерный корпус P82 Flow, позволяющий создать настольную систему игрового уровня на основе материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.